Agenda Eva Queen. Edition 2020-2021

Le premier agenda de la nouvelle idole des jeunes : Eva Queen ! Il n'y a pas que Gretha (Thunberg) dans la tête des ados, il y a aussi Eva. Eva Garnier de son vrai nom, alias Eva Queen. A 18 ans, cette chanteuse d'urban pop originaire de Nice n'en finit pas d'affoler la Toile. Un an après son premier clip Mood, elle comptabilise 180 millions de vues sur Youtube, 1,3 millions de followers sur Instagram et 2 millions de vues quotidiennes sur Snapchat - sans compter les 80 000 exemplaires vendus de son premier album Queen sorti en juillet. Le Monde Il y a seulement quelques mois, Eva Queen créait l'événement avec son titre Mood qui totalise plus de 50 millions de vues sur Youtube. La jeune femme a ensuite confirmé en dévoilant un duo avec le rappeur Lartiste On Fleek dont le clip a été vu près de 80 millions de fois sur Youtube. Eva cumule aujourd'hui plus de 75 millions de stream par semaine. Elle possède aussi sa propre Web série sur MyTF1 "Eva dans son mood" avec plus d'un million de spectateurs. Cet agenda est réalisé en étroite collaboration avec elle, photos inédites, citations, il sera signé 100% Eva Queen et relayé par elle sur les réseaux sociaux.