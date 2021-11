Romy Agenda. You go, girl, Edition 2020-2021

Une année scolaire à liker chaque jour avec l'Agenda 2020-2021 de Romy, qui contient tous les secrets, astuces et conseils de cette influenceuse Lifestyle hors norme. Romy va nous accompagner tout au long de cette nouvelle année avec cet agenda à ses couleurs, super looké avec ses To do lists, trackers et calendriers stylés Ses conseils mode, beauté et lifestyle, son interview en toute intimité et ses suggestions d'activités à partager avec vos amis. Romy propose également un grand nombre de positive vibes, livre ses plus belles photos et ses petits secrets inédits ! Deux planches stickers spécial Romies. Et une photo détachable à faire dédicacer par Romy en personne. Avec des coins perforés à découper pour se repérer facilement. Agenda scolaire de septembre 2020 à août 2021.