L'univers sensoriel du chat, du poulpe ou encore de la mouche nous est largement étranger, car ce ne sont pas cinq, mais près d'une dizaine de sens distincts qui sont mis à contribution dans le monde animal ! Pourquoi le calmar Architeuthis possède-t-il un oeil de la taille d'un ballon de volley-ball ? Les phéromones jouent-elles un rôle dans les relations entre les humains ? Comment les grands singes détectent-ils les molécules végétales aptes à les soigner ? Est-il vrai que les éléphants perçoivent les infrasons, et les ornithorynques le champ magnétique entourant leurs proies ? A toutes ces questions, les neurosciences apportent désormais des réponses à la fois claires et fascinantes : l'être humain et ses sens ne constituent nullement un sommet de l'évolution ! Illustré avec précision et humour par les dessins d'Arnaud Rafaelian, cet ouvrage nous ouvre les portes de la perception animale.