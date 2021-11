"- Tu vois cette maison ?? Un type y habite... - Quel type ?? - Mon père d'après ce que je sais... - Tu ne le connais pas ?? - Non. - Mais lui, il sait que tu existes ?? - Ouais. - Viens, on va voir de plus près. - Ah non, pas question ? ! - Après tout, c'est un peu comme chez toi... - Arrête, s'il te plaît... Non, n'y va pas. Arrête... Stop ? ! En vacances chez sa grand-mère qui ne déscotche pas de la télé, Alek zone avec son pote, la soeur de son pote et les chiens. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est la fin de juillet".