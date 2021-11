One Piece Tomes 1 à 12 : Coffret East Blue en 12 volumes

Le premier arc au complet ! Dans ce coffret, découvrez l'arc East Blue dans les douze premiers tomes de One Piece et commencez à naviguer avec Luffy à travers les mers ! Ce beau coffret sera un cadeau idéal pour toute personne souhaitant démarrer la lecture de cette série incontournable. Et pour les aficionados qui possèdent déjà la série en intégralité, une version vide du coffret est également prévue dans les mois qui suivent !