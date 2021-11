Le Corbeau de Noël

Une belle jeune femme est sur le point d'épouser un homme dangereux - à moins que le Détective Hooper et sa nouvelle amie ne puissent l'en empêcher. Le détective John Hooper est heureux. Il vient d'épouser la jolie Celia. Clémentine, l'amie de Celia, vient à son tour d'annoncer ses fiançailles avec Seth Marlowe, un homme pieux de son église. Noël approche. Mais le futur époux commence à recevoir des lettres menaçantes qui évoquent la mort de sa première femme. Furieux, Marlowe accuse Celia d'avoir envoyé ces lettres, affirmant qu'elle veut ruiner ses fiançailles. Ne sachant pas comment se défendre, Celia missionne son mari pour enquêter. Mais à qui se fier en cette saison de fêtes, où amour et mensonge se conjuguent au pluriel ? PRESSE : " Un festin de Noël " Wall Street Journal " Comme dans tous ses romans, Perry fait revivre à merveille le décor de l'Angleterre victorienne. " Historical novel society