Les aventures de Buck Danny "Classic" Tome 8 : Le repaire de l'aigle

Buck Danny et Béate Akerman, agent du Mossad, sont à la recherche de Tumbler, disparu dans les montagnes argentines à bord du Sea Dart, et de Sonny, dont le vieux coucou datant de l'aéropostale a été abattu par des bandidos locaux. Ses recherches conduit le faux couple " Smith " dans le petit village de Ciudad Verde, semblant tout droit sorti d'une carte postale bavaroise ! Un village que ses habitants semblent avoir déserté... Pourquoi ? La réponse viendra peut-être d'un avion de transport DC4 atterrissant de nuit et révélant à Buck l'existence d'une base secrète, creusée sous un lac de l'Altiplano. Un endroit où d'anciens nazis préparent le Quatrième Reich, poursuivant un projet entamé durant la Seconde Guerre mondiale, où il serait question d'un système d'antigravité permettant aux aéronefs de voler à des vitesses vertigineuses en réduisant la résistance de l'air... Une fin de cycle spectaculaire et immanquable pour Buck Danny