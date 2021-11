Koyoharu Gotouge. Histoires courtes

Retour en arrière sur le parcours de Koyoharu Gotouge, la star du Weekly Shonen Jump. Ce one-shot présente quatre histoires courtes indépendantes publiées avant Demon Slayer : - Kagarigari ceux qui chassent les chasseurs est la première oeuvre de Koyoharu Gotouge. Le Jump Treasure Shinjin Manga Shô lui décernera un prix. Ce premier récit parle de chasseurs de démons et annonce les prémices du titre qui a détrôné One Piece, dans le top des meilleures ventes de mangas au Japon en 2019. - Les frères Monjushiro est publié dans le Jump Next en 2014. - Monsieur Rokkotsu est présenté la même année dans le célèbre Shônen Jump. - Enfin, en 2015, un an avant de se consacrer à son manga devenu culte, l'artiste imagine sa dernière histoire courte intitulée ZigZag du jardin des mouches publiée également dans le Shônen Jump. Si Demon Slayer s'est achevé au Japon, les pourfendeurs ne sont pas prêts de quitter le devant de la scène ! Panini Manga a présenté les deux romans issus de l'univers des pourfendeurs de démons, ce mois-ci ce sont deux autres nouveautés qui vont faire le buzz sitôt annoncées : Demon Slayer Short Stories et le Spin-Off.