Alix Tome 40 : L'oeil du Minotaure

A Rome, Servilia, maitresse de Jules César et mère de Brutus, se meure à petit feu empoisonnée par un bijou que lui a offert le dictateur. Persuadé qu'il était la cible de l'empoisonnement, César lance Brutus et ses amis Alix et Enak sur les traces du marchand grec qui lui a vendu cette perle après son triomphe gaulois. Démarre alors une haletante course poursuite en mer Méditerranée. L'enquête mènera nos héros jusqu'en Crète au coeur du labyrinthe sacré du monstrueux Minotaure...