Bergères guerrières Tome 4 : L'abîme

La fin du voyage. Molly, Liam et Sarah ont réussi à s'extirper du dédale caverneux qui traverse la chaîne montagneuse "le Tombeau des dieux". Ils se reposent maintenant dans un village d'éleveurs de chiens mais ne sont pas soulagés pour autant. Avant de sortir de la grotte, un éboulement les a séparés des proches qui les accompagnaient et le sort de ces derniers est incertain. Tandis que les habitants du village envoient une expédition pour les secourir, les enfants ne peuvent qu'attendre et espérer les revoir sains et saufs... D'autant qu'ils ont enfin une bonne nouvelle et aimeraient la partager : Liam a retrouvé Adam, son frère qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans ! Tant de questions à lui poser... Qu'est-il arrivé aux autres hommes ? Où en est la guerre ? Le père de Molly est-il encore vivant ? Pour obtenir des réponses à toutes ces questions, et trouver un remède pour soigner le mal qui ronge Molly et Liam, le voyage se poursuit, les souffrances se éclatent au grand jour et le groupe devra encore affronter moult péripéties pour atteindre les terribles terres mortes en restant soudé. Bergères Guerrières est de ces séries qui se bonifient d'album en album. Dans ce quatrième et dernier tome, Jonathan Garnier et Amélie Fléchais signent le point final d'une oeuvre éblouissante. Un objet graphique somptueux pour une épopée merveilleuse, magique et inoubliable peuplée de personnages incroyablement attachants. Un incontournable de la bande dessinée encensé par les libraires et la critique.