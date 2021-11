Vingt-sept nouvelles de Daniel Boulanger. Rapides et brèves esquisses comme le premier texte, Fouette, cocher ! , qui donne son titre alerte et cinglant au recueil... Des personnages humbles, provinciaux dont le destin semble anodin, sont campés en quelques pages. Ils ont presque tous une vie cachée et, à leur suite, le lecteur chavire dans leurs rêves, leurs fantasmes, dans l'au-delà. On trouve un cocher de fiacre, un notaire, un camarade de guerre, une cartomancienne, un pharmacien, un P. -D. G. , un oiseleur, et bien d'autres encore... Sous la plume de Daniel Boulanger la réalité est aussi fascinante et envoûtante que le tableau de Paysage blanc qui clôt le recueil et recèle des richesses incomparables.