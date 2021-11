Etre un chêne. Sous l'écorce de Quercus

Les arbres aussi ont une histoire. Et ils la racontent à tous ceux qui perçoivent les mille petits signes inscrits dans leur écorce, dans la forme d'une branche ou l'amitié nouée avec leur, voisins. Depuis son adolescence, Laurent Tillon écoute patiemment Quercus, un grand chêne sessile dans la force de l'âge, deux cent quarante ans. Il nous révèle dans ce livre une histoire pleine d'aventures aussi diverses que tumultueuses qui a débuté avant la Révolution française. Au gré d'innombrables péripéties émaillées de batailla silencieuses et d'alliances inattendues, de pilleurs et de parasites, de tempêtes et de trahisons, l'auteur entremêle subtilement l'histoire de Quercus à celle de tout le petit peuple de la forêt, capricornes et salamandres, mulots et chauves-souris, pics et chouettes. C'est Shakespeare en sous-bois. Dans ce texte nourri de science, de poésie et de philosophie, Laurent Tillon nous révèle quelques-uns des grands secrets de la forêt et nous indique les pistes à explorer pour admirer longtemps encore Quercus et toute sa communauté forestière.