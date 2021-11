Le jardin secret du dernier comte de Bountry

Le jardin rêvé de Philippe Mignon prend forme dans les pages de ce magnifique livre. Il nous ouvre les portes du chef-d'oeuvre imaginé par un Henry Blackwood fictif, de Bountry en Ecosse. Nous sommes en 1842, 20 ans après le décès de William, le fils de Henry. Désespéré, le comte vit retiré dans son domaine et consacre le reste de sa vie à mettre à exécution tous les projets fous qu'ils avaient ensemble. Une succession de prouesses architecturales défile lors de cette déambulation magique : un décor qui mélange jardin chinois, rochers d'Orient, anamorphose italienne... inspirés de leurs périples. Le brio des images, le trait méticuleux et détaillé trahissent l'ambition d'un auteur aussi débordant d'imagination que son héros, à eux deux ils raviveront vos rêves insensés et oubliés.