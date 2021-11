Graines. Tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs

A tous les curieux, les savants, les jardiniers, les historiens, lès cuisiniers, les révoltés de la graine : ce beau livre intemporel et foisonnant vous emmène dans le monde des graines sous tous leurs aspects et toutes leurs richesses. Un livre à picorer, au fil de toutes ses histoires et de ses illustrations, en y puisant à pleines mains, comme dans un mélange à semer à la volée.