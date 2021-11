Paris-Kyoto. La pâtisserie franco-japonaise

50 recettes pour découvrir les saveurs délicates du mariage de la pâtisserie française et japonaise. Les wagashi sont les pâtisseries traditionnellement servies à l'heure du thé au Japon. Art de vivre à part entière, liées aux fêtes et aux saisons, elles prennent la forme de fleurs ou de petits animaux et font le bonheur des petits et grands gourmands. La pâtisserie Tomo vous fait découvrir les secrets de fabrication des wagashis ancestraux, comme les moshis, des dorayakis, ces célèbres pancakes japonais, mais aussi des ses douceurs françaises revisitées comme le paris-kyoto ou le cake au matcha. Retrouvez dans ce livre : - des recettes originales et saisonnières ; - des pas à pas illustrés et détaillés pour réussir toutes les techniques ; - des focus clairs sur les produits et ingrédients incontournables.