Quel futur sans nature ? Edition bilingue français-anglais

Avec l'histoire naturelle, nous sommes, en tant qu'humains, enracinés dans le monde naturel et incités à penser en son sein, avec lui, et non pas contre lui. Nous appelons nos élus et nos dirigeants, actuels et futurs, à tenir compte de l'histoire naturelle et de tous les enjeux intellectuels, sociaux, culturels, économiques, éthiques, et vitaux, qu'elle englobe : ils sont indispensables pour penser et construire le monde de demain.