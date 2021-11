Les aventures de Buck Danny Hors-série : Histoires courtes. Tome 1/2 1946-1969

Cet ouvrage rassemble les histoires courtes de "Buck Danny" parues dans Risque-Tout en 1955-56 et le Journal de Spirou : "L'agonie du Bismarck", "Duel dans le ciel", "Mission spéciale", "On a volé un prototype", "Vétéran de l'USAF", "Prototype X-6432589", "Pilote de tourisme", "Une incroyable histoire". Agrémentés de présentations, d'informations techniques et d'illustrations rares ou inédites, ces deux albums anthologiques seront incontournables pour tous les collectionneurs !