Injustice : Les Dieux sont parmi nous : Année un. Opération été 2020, Edition limitée

Avec plus de 500 000 exemplaires vendus, le jeu vidéo INJUSTICE ? GODS AMONG US est entré dans le cercle très fermé des jeux de combat les plus joués au monde. Découvrez la série tirée de cet univers alternatif où les héros de DC COMICS subissent le joug d'un Superman devenu dictateur. Manipulé par le Joker, Superman tue la mère de son enfant à naître : Lois Lane. Fou de rage, l'Homme d'Acier s'en prend directement au Clown Prince du Crime et l'arrache des mains de Batman pour lui ôter la vie. Cet assassinat de sang-froid marque le début d'une ère sombre pour les héros de la Ligue de Justice. Une ère où chacun devra choisir soigneusement son camp : rejoindre la croisade aveugle de Superman contre le crime ou entrer en rébellion aux côtés de Batman.