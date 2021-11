Seraph of the end Tome 19

Shikama Dôji a pris possession de Shinoa ! Les vampires et la secte Hyakuya ont senti que le réveil du grand géniteur était proche, tandis que Ferid s'apprête à trancher la tête de Shinoa... Alors que le combat est sur le point d'éclater entre l'armée démoniaque impériale, la secte Hyakuya et les vampires, quelque chose est en train de se produire dans la mémoire de Yûchirô et d'Ashuramaru !!