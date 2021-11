Thomas Coville, la quête de l'ultime

Après avoir signé deux albums sur le Vendée Globe, Alexandre Chenet et Renaud Garreta ont suivi pendant plusieurs mois Thomas Coville, l'un des plus grands skippers au monde et tentent de comprendre "ce qui peut se passer dans la tête d'un marin" , notamment lors d'un tour du monde en solitaire mémorable. Une bande dessinée qui se présente comme un documentaire passionnant et qui sortira à une période où l'actualité voile battra son plein avec Le Trophée Jules Verne et Le Vendée Globe. Cet ouvrage s'adresse à tous les publics amoureux d'aventure et désireux de mieux comprendre cette formidable aventure humaine, technologique et sportive.