Boruto - Naruto Next Generations Tome 4

Une nouvelle génération de ninjas débarque à Konoha ! Boruto est chargé d'une nouvelle mission : assurer la protection de Tentô. Au début, Boruto supporte mal son attitude d'enfant gâté et ses caprices. Cependant, les deux jeunes se rapprochent peu à peu grâce aux cartes à collectionner et aux shuriken. Mais Tentô se fait kidnapper et Boruto part seul à sa recherche...