Bretagne Nord. De Rennes à la presqu'île de Crozon, Edition 2020

De Rennes à la presqu'île de Crozon, découvrez les paysages remarquables de la Bretagne littorale et de l'intérieur des terres, et pro ? tez des nombreux loisirs sportifs, du riche patrimoine et des festivals variés. Nos auteurs sur le terrain ont sélectionné : 10 incontournables de la destination en images, 20 coups de coeur, 6 itinéraires de 3 à 7 jours, des promenades et circuits et tous les sites classés par étoiles, 600 adresses pour tous les budgets, 47 cartes et plans MICHELIN. En complément du Guide Vert Bretagne Nord, utilisez les cartes Michelin no 308 et 309