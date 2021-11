Le guide Michelin France. Edition 2020

Fidèles à leur mission, les inspecteurs du Guide MICHELIN parcourent la France à la recherche des meilleures adresses. Cette année, retrouvez plus de 3 400 restaurants sélectionnés pour la qualité de leur cuisine 628 tables étoilées (de 3 à 1) : nos tables d'exception 567 Bib Gourmand : nos meilleurs rapports qualité-prix Plus de 2 200 Assiettes : nos tables de qualité Pour une expérience unique, découvrez également plus de 900 hôtels et maisons d'hôtes choisis pour leur caractère remarquable. Ce nouveau millésime inclut 314 nouveautés. Notre sélection est aussi disponible en ligne, avec de nombreux services : Les itinéraires avec ViaMichelin, les découvertes avec MICHELIN Voyage, l'application Smartphone Europe et les services embarqués dans les voitures ainsi que la réservation d'hôtel avec Tablet.