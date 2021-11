Wonder Woman. Année Un

Il y a cinq ans, le monde a découvert les premiers super-héros avec Batman et Superman, mais rien ne les préparait à l'arrivée de Diana, la princesse amazone de Themyscira ! Ayant accompagné l'agent de l'A. R. G. U. S. Steve Trevor dans ce qu'elle appelle "le monde des hommes" , elle se voit attribuée le pseudonyme de Wonder Woman et rencontre ses premiers ennemis !