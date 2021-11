Just Not Married Tome 3

Ritsuko et Shûichi sont en couple depuis qu'ils étaient au lycée. 10 ans de couple, 8 ans de vie commune, inévitablement, les gens leur demandent : " Et vous êtes mariés ? " Ritsuko en a l'habitude et ne s'en inquiète plus du tout. Mais approchant de la trentaine, la pression de l'entourage ne fait qu'augmenter. De manière tacite ou explicite, LA question ne cesse de revenir : " Alors, c'est pour quand ? "