1940-2020, The Joker Super Spectacular #1. Joker 80 ans

Le pire ennemi de Batman est également l'une des plus grandes vedettes de l'Univers DC et très certainement le vilain le plus fameux de la pop-culture. Son histoire éditoriale tout aussi fascinante que celle de ses méfaits a accompagné celle de son rival au cours de 80 ans d'aventures dessinées. Retrouvez dans cet ouvrage les meilleurs récits du genre ainsi que le numéro de 100 pages entièrement inédits réalisé par un panel d'auteurs fameux comme Jim LEE, Lee BERMEJO, Paul DINI ou bien encore Scott SNYDER et JOCK !