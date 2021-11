Fire Force Tome 15

Contre toute attente, Benimaru et le Joker vont s'allier pour lancer un assaut contre l'église du Saint-Soleil ! Les contradictions entre le texte sacré de l'église du Saint-Soleil et la réalité concernant Amaterasu sèment le doute chez Shinra et ses camarades qui soupçonnent un lien entre l'église et le Grand Prédicateur. Leur position ne leur permet pas d'enquêter sur l'église, mais Benimaru et le Joker vont se charger de pénétrer dans le Saint-Siège !! Qui sont les redoutables sbires de l'église qui vont les y attendre et quelle est la vérité qui va ébranler les fondements de l'empire ? !