Les enfants de la Résistance Tome 4 : L'escalade

En 1942, on voyait jusque dans notre village que le monde était toujours plus divisé et les gens toujours plus méfiants. La guerre et notre engagement dans la Résistance nous avaient volé notre enfance, et nous étions entrés dans l'adolescence sans même nous en apercevoir. La politique antijuive poursuivait son escalade, et nous commencions seulement à comprendre ce qui se préparait. Mais face à tant d'horreur, jusqu'où étions-nous prêts à aller ?