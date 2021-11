Le jour où je me suis aimé pour de vrai

Maryse est une femme belle, intelligente et affreusement narcissique. Elle est aussi la mère de Charlot, fils singulier, qui l'émerveille et l'exaspère à la fois. C'est que Charlot, tel le Petit Prince, la confronte à des questions philosophiques désarmantes de vérité. Animé d'une humanité à fleur de peau, Charlot fait valser les certitudes de sa mère et de beaucoup d'autres. Il va prouver qu'en cessant de se regarder le nombril, on peut accéder au vrai bonheur et apprendre à s'aimer pour de vrai.