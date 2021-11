" Teinté d'humour sardonique, Il était une fois dans l'Est brosse, au fusain, la fresque d'un pays en proie aux pires trafics. Un magistral roman noir. " Macha Séry - LE MONDE Au milieu des années 1990, dans une Slovaquie gangrénée par la corruption, Veronika, 17 ans, est enlevée par deux proxénètes. Mais la jeune femme réussit à leur échapper et décide de porter plainte. Erreur fatale, car la police locale, pourrie jusqu'à l'os, protège les réseaux mafieux. La voilà menacée de toutes parts. Seul Schlesinger, un journaliste intègre, et deux flics francs-tireurs, vont l'aider à assouvir sa soif de justice. Árpád Soltész, né en 1969, est un journaliste slovaque bien connu dans son pays pour son travail sur le crime organisé. Ardent militant de la lutte anti-corruption, il dirige le Centre slovaque de journalisme d'investigation Ján-Kuciak. Il était une fois à l'Est a reçu le prix du Premier roman slovaque en 2017. Traduit du slovaque par Barbora Faure