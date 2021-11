Journal d'un copain formidable. Carnet de bord de Robert Jefferson

Un jour, Greg Heffley sera célèbre, c'est sûr. Des tas de gens écriront sur lui. Et qui est mieux placé pour rédiger la biographie de Greg que son meilleur pote, Robert Jefferson ? Robert est adorable, super amical, passe son temps à s'excuser et ne dit jamais de mal des gens. Greg devrait pouvoir lui faire confiance, non ? Mais peut-on réellement compter sur quelqu'un qui ne fait jamais de bêtises ? Car Robert Jefferson va écrire sa vérité. D'accord, d'accord, il va parler de Greg. Mais il va surtout raconter sa vie à lui : celle d'un gamin trouillard et naïf.