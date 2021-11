Jeune chercheur de la " bande à Pasteur ", Alexandre Yersin rêve de nouveaux horizons. A l'image de Livingstone, il veut être savant et explorateur. De la rue d'Ulm à l'Indochine, il découvre le monde en même temps que le bacille de la peste, loin du brouhaha des guerres. Marin, médecin, baroudeur, cet oublié de l'histoire aura fait de sa vie une folle aventure scientifique et humaine. Grand voyageur, esprit cosmopolite, Patrick Deville est né en 1957. Il a publié une dizaine de livres, dont Kampuchéa (prix Nomad's), Pura Vida et Equatoria sont disponibles en Points. " Peste & Choléra est un roman dépaysant à la Stevenson, et mystérieux comme un Jules Verne. " Le Point Prix Femina 2012 Prix du roman FNAC 2012 Prix des prix littéraires 2012