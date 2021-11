La Revanche des têtes à trous. Comment tout apprendre à tout âge

Cataloguée cancre durant toute sa scolarité, Anne-Marie Gaignard était une élève qui, malgré de gros efforts, n'arrivait pas à retenir la moindre leçon, comme si sa tête était une passoire. Pourtant, dès son premier emploi, elle réussit à enregistrer avec une facilité déconcertante une somme prodigieuse d'informations précises. Son secret ? Avoir pressenti que les éléments sont plus faciles à retenir par groupes de 7, et compris comment stimuler sa mémoire : maîtriser sa respiration, apprendre en bougeant, mémoriser les contenus dans le sens des aiguilles d'une montre, etc. Autant d'observations empiriques qu'elle a ensuite confrontées aux connaissances des meilleurs spécialistes du cerveau pour élaborer sa propre méthode de mémorisation. C'est cette méthode simple et ludique qu'elle partage dans ce livre, tests et exercices pratiques à l'appui. Chacun pourra ainsi acquérir les outils mnémotechniques correspondant à son profil. Une méthode éprouvée dans de nombreux stages et séminaires, auprès d'enfants ou d'adultes en difficulté. Ceux-ci n'en reviennent toujours pas d'apprendre désormais avec plaisir ! Anne-Marie Gaignard est pédagogue, spécialiste de l'apprentissage. Elle est l'auteur des best-sellers Hugo et les Rois (Le Robert) et La Revanche des nuls en orthographe (Calmann-Lévy).