Infirmières. Histoire & combats

Remerciés, applaudis, et enfin reconnus, les infirmières et les infirmiers sont les super-héros de notre époque. Chaque jour, contre les petites blessures ou les grandes épidémies, ces femmes - et ces hommes - bataillent au front, avec comme seuls pouvoirs leur savoir-faire, leur compassion et leur amour pour ce métier. Cet ouvrage, richement illustré, témoigne de leur engagement et retrace, au fil de l'histoire, l'évolution de cette profession devenue si emblématique dans l'inconscient et la culture populaires. Il se veut aussi rendre hommage à leur courage, et faire partager et mieux connaître leurs combats pour leur métier et pour leurs patients.