La plus belle histoire de l'intelligence. Des origines aux neurones artificiels : vers une nouvelle étape de l'évolution

L'intelligence a émergé avec la vie, elle s'est magnifiée avec l'espèce humaine... Grâce à elle, nous avons tout inventé. Au fil d'un dialogue fascinant, le grand spécialiste du cerveau Stanislas Dehaene et celui des neurones artificiels Yann Le Cun racontent, avec Jacques Girardon, cette longue aventure, des origines animales à nos jours, et s'interrogent sur notre futur. Les machines peuvent-elles nous dépasser ? Un livre qui change radicalement le regard que nous portons sur nous-mêmes. Stanislas Dehaene est chercheur en psychologie et en neurosciences cognitives, professeur au Collège de France. Yann Le Cun, professeur à l'université de New York et ancien chercheur aux Bell Laboratories, est le fondateur et le directeur du Centre de recherche en intelligence artificielle de Facebook. Jacques Girardon est journaliste et écrivain. " Une plongée passionnante et toujours accessible dans l'évolution de l'intelligence. " Les Echos