Journal d'un dégonflé Tome 11 : Double peine

Quelle pression sur les épaules de Greg ! Sa mère a décidé qu'il devait développer sa créativité et penser à son avenir... Terminé, les jeux vidéo et le pop-corn devant la télé avec les copains. Elle ne le lâchera pas. Heureusement, Halloween approche et Greg a une super idée : il va faire un film d'horreur avec son copain Robert. Sa mère cessera-t-elle de le harceler ? Rien n'est moins sûr, et ce film pourrait bien être la source de nouveaux ennuis...