L'année du lion. Les Mémoires de Nicolas Storm sur l'enquête de l'assassinat de son père

Ils ont tué mon père. Je les aurai. Après la Fièvre qui a décimé les neuf dixièmes de la race humaine, mon père, Willem Storm, a fondé Amanzi, une nouvelle colonie, et l'a menée du chaos à l'ordre, de l'obscurité à la lumière, de la famine à l'abondance. Je suis Nico Storm, formé par Domingo à l'art de tuer. Je détestais mon père et je le vénérais. Je vais trouver ses tueurs et je le vengerai.