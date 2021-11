Journal intime d'un touriste du bonheur

Le voyage en Inde d'un ex-golden boy en quête de sagesse. Un récit irrésistible qui renouvelle le genre du développement personnel ! Au programme du voyage de Jonathan : une retraite méditative de dix jours au Rajasthan, dans le silence le plus total, suivie de trois mois de pérégrinations en Inde, à la recherche du bonheur. Une quête spirituelle où se croisent méditation et addictions, raison et mysticisme, yoga et sexe tantrique, sous la plume d'un jeune homme intrépide et décomplexé.