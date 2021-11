L'oeuvre de Dieu, la part du diable

Dans l'orphelinat de Saint Cloud's, l'excentrique Dr Larch officie de manière très spéciale. Il assure " l'oeuvre de Dieu " en mettant au monde des enfants non désirés et réalise " la part du diable " en pratiquant des avortements clandestins. Homer Wells, le protégé de Wilbur Larch, ne se voit pas vivre ailleurs qu'à Saint Cloud's. Auprès de ce dernier, il va apprendre le " métier ", et peu à peu tracer son chemin en s'éloignant avec audace des plans du docteur. Mais s'il part, saura-t-il s'adapter ?