Le corps a ses raisons. Auto-guérison et antigymnastique

L'Antigymnastique : LA méthode pour (re)découvrir son corps et délier sa force intérieure. Raideurs, crispations, douleurs musculaires... Autant de maux qui vous hantent sans savoir comment y remédier. Et si la solution se logeait en vous ? Thérèse Bertherat en est convaincue. Pour cette kinésithérapeute à l'origine de la méthode Antigymnastique, le corps ne s'oppose pas à l'intelligence, aux sentiments, à l'âme. Bien au contraire, prendre conscience de son corps, c'est accéder à son être tout entier. Car votre corps est vous-même. Il suffit d'en retrouver la clé. Thérèse Bertherat (1931-2014) est kinésithérapeute, elle a créé et mis au point l'Antigymnastique, méthode mondialement connue, au milieu des années soixante-dix. Aujourd'hui, après avoir longtemps exercé comme praticienne auprès de sa mère, sa fille, Marie Bertherat a repris le flambeau. " L'Antigymnastique vise à révéler son vrai corps, harmonieux, équilibré et autonome. " Psychologies Magazine