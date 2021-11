Nous habitons la Terre

" Le constat que dresse Christiane Taubira de sa plume alerte est glaçant. " Les Inrocks Dans une langue éblouissante, Christiane Taubira s'indigne des inégalités et des violences qui règnent sur notre planète, s'attaque aux idées dangereuses des extrêmes, critique l'invocation permanente du concept de crise qui assoit la domination des puissants, identifie les règles de vie commune dans une société laïque, redonne leur sens aux mots si souvent dévoyés aujourd'hui, trace les axes d'un combat urgent. Née à Cayenne, en Guyane, Christiane Taubira a été députée, puis garde des Sceaux et ministre de la Justice. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages dont L'Esclavage raconté à ma fille (nouvelle édition chez Points en 2019) et Murmures à la jeunesse.