Journal d'un dégonflé Tome 9 : Un looong voyage !

Dans la famille de Greg Heffley, on ne s'ennuie jamais. Même en voiture ! Ce voyage s'annonçait pourtant prometteur... Mais entre les pauses-pipi impossibles, les attaques de mouettes, les petits accrochages et les caprices d'un cochon glouton, la famille Heffley n'est pas au bout de ses surprises. Heureusement, avec Greg, le pire road trip peut se transformer en aventure hilarante. Et celle-ci, les Heffley ne sont pas près de l'oublier !