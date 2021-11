Journal d'un dégonflé Tome 4 : Ca fait suer !

C'est l'été, les vacances, le temps est au beau fixe, tous les jeunes en profitent pour sortir. Mais où se cache Greg Heffley ? Il est chez lui, à regarder des jeux video, derrière ses volets fermés. Greg avoue de lui-même qu'il adore rester tranquille chez lui ! Et cet été, il a décidé de le passer dans la fantaisie la plus totale, sans contraintes et sans règles. Malheureusement, la mère de Greg n'a pas du tout la même vision que lui : un été idéal c'est celui où l'on s'adonne à des tas d'activités dehors et en famille ! Quel est celui des deux qui aura gain de cause ? Un nouvel arrivant dans la famille va-t-il tout bouleverser ? Les pensées d'un adolescent au jour le jour. Une lecture facile, avec beaucoup d'humour, pour tous les CM2/6ème. Lire un extrait sur www.journaldundegonfle.fr