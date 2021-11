Journal d'un dégonflé Tome 5 : La vérité toute moche

Greg grandit et découvre les secrets de la " puberté ", cette étrange maladie que son copain Robert espère bien ne pas attraper... Entre les deux amis, rien ne va plus. Après une grosse dispute, Greg perd son plus fidèle allié et se retrouve seul pour faire face à des problèmes de plus en plus nombreux... Pourra-t-il échapper à l'appareil dentaire ? Participer aux soirées du collège et se faire de nouveaux amis ? En tout cas, il devra apprendre à se remettre en question et faire face à une douloureuse vérité... Lire un extrait sur www.journaldundegonfle.fr