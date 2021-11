A poèmes ouverts

Poésie Proposé par Le Printemps des Poètes, cet ouvrage réunit cinquante poètes contemporains de langue française. On y trouvera des poèmes signés par des auteurs tels que William Cliff, Ariane Dreyfus, Claude Esteban, Marie Etienne, Charles Juliet, Bernard Noël, Christian Prigent, Jacques Roubaud, Valérie Rouzeau, Kenneth White et bien d'autres encore. Sans prétendre à l'exhaustivité, voici une anthologie originale et accessible qui rend hommage à la formidable variété des écritures poétiques de notre temps. Un panorama présenté par Jean-Pierre Siméon et destiné au lecteur novice, au curieux ou à l'amateur éclairé qui propose une véritable fenêtre ouverte sur la poésie telle qu'elle s'écrit aujourd'hui.