Curiosités philosophiques. De Platon à Russell

Aristote aimait-il mieux disséquer des poulpes qu'observer les cieux ? Peut-on comme Sénèque être à la fois milliardaire et stoïcien ? Qu'avait donc Kant contre la masturbation ? Vous trouverez la réponse à bien des questions que vous ne vous êtes jamais posées au détour de ces Curiosités philosophiques qui nous invitent à entrer dans le monde de personnages singuliers que l'on a coutume d'appeler philosophes. De Platon à Russell, Thibaut Giraud nous guide à travers des textes étonnants et nous fait découvrir sous un jour inattendu ces grands penseurs. S'ils sont susceptibles en d'autres circonstances de se montrer effrayants ou intimidants—surtout avec les nouveaux venus —, ils se révèlent ici lisibles et accueillants. Une précieuse initiation à la lecture des philosophes pour tous les publics.