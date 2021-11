Le Charles-de-Gaulle. Immersion à bord du porte-avions nucléaire

Après le succès de la trilogie sur la Police judiciaire, un nouveau reportage dessiné en immersion de Raynal Pellicer et Titwane. " Il y a trois sortes d'hommes : les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. " En juin 2019, le Charles de Gaulle et son groupe aéronavale constitué en " Task Force ", naviguaient au large de l'océan Indien dans le cadre de la mission Clemenceau. C'est au cours de ce déploiement opérationnel, à vocation militaire et politique, que ce reportage dessiné a été réalisé. Trois semaines d'immersion pour un reportage exceptionnel à bord du porte-avions à propulsion nucléaire, afin de relater le quotidien des femmes et des hommes qui constituent l'équipage du fleuron de la marine française. Le porte-avions, c'est une cinquantaine de métiers avec des spécificités très différentes : pilotes, ingénieurs nucléaires, cuisiniers, manoeuvriers, médecins, chiens jaunes, météorologues... et même un aumônier ! Des profils divers mais indissociables selon le Pacha : " Sans boulanger, sans traitement des déchets, sans manoeuvrier, le bateau n'avance pas, les avions ne décollent pas ". 2000 marins embarqués participent aux diverses opérations aériennes et maritimes, 7 jours sur 7, de jour comme de nuit, en un huis clos de plusieurs mois sur mer. Une activité permanente et intense qui éprouve les hommes et les organismes. Ici, la dimension sociale, la cohésion de l'équipage, les traditions maritimes et les enjeux humains prévalent.