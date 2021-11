La Débâcle

" Le réalisme est saisissant. " Le Monde Du 10 juin 1940, quand le gouvernement s'enfuit de Paris, au 17, où Pétain annonce la demande d'armistice, huit jours qui ont défait la France. Et à travers cette France défaite, entre chaos et terreur, commence l'exode. Jetés sur les routes, une famille de grands bourgeois, un soldat, un avocat fasciste, une femme seule et beaucoup d'autres, dans une vaste chasse à courre à l'échelle d'un pays où nul ne sait encore qui sonnera l'hallali. Né en 1953 dans une famille franco-britannique, Romain Slocombe est l'auteur de plus de vingt-cinq romans, parmi lesquels Monsieur le Commandant et la " trilogie des collabos " (L'Affaire Léon Sadorski, L'Etoile jaune de l'inspecteur Sadorski, Sadorski et l'ange du péché).