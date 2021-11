Journal d'un dégonflé Tome 3 : Trop c'est trop

Greg commence bien l'année : il décide d'aider les autres à prendre de bonnes résolutions ! Quant à lui, inutile d'en prendre, il est déjà parfait. Mais ça se corse ! Le bus ne passe plus pour l'emmener au collège, son petit frère Manu se rebelle une fois encore, Rodrick fait toujours les 400 coups, tout semble se liguer contre lui ! Désormais, Greg marche tous les matins, doit gérer son linge sale, collectionne les mauvaises notes et les punitions, est privé de biscuits, de récréations, n'arrive pas à séduire Inès Hills – la quatrième plus belle fille de l'école – et comble du désespoir, il risque d'être envoyé dans un camp militaire pour les vacances d'été ! Les pensées d'un adolescent au jour le jour. Humour et ironie au rendez-vous pour ce troisième tome.