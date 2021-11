Les enquêtes de Siglufjördur : Natt

C'est l'été à Siglufjördur, le soleil ne se couche plus. C'est d'ailleurs sur les rives d'un paisible fjord baigné de lumière que l'on retrouve le cadavre d'un homme battu à mort. Le policier Ari Thór est missionné sur place et se heurte rapidement à une jeune journaliste bien trop curieuse. Soudain, l'éruption spectaculaire du volcan Eyjafjallajökull recouvre peu à peu toute l'Islande d'un épais nuage de cendres et fait remonter les secrets les plus enfouis. Personne ne sera épargné. Pas même Ari Thór. " Au croisement du polar scandinave et du "cosy mystery', un islandais nommé Ragnar Jónasson. " Lire Traduit par Philippe Reilly